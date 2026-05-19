Нижегородцев предупредили о проверке теплосетей 19−22 мая

Плановые гидравлические испытания пройдут с 19 по 22 мая. Горожан просят быть осторожнее и не парковать машины у люков.

В Нижнем Новгороде с 19 по 22 мая пройдут плановые гидравлические испытания трех очередей тепловых сетей от Нагорной теплоцентрали. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

Проверка на прочность затронет магистральные сети в Советском районе — на улицах Ванеева, Надежды Сусловой, Бекетова, Артельной и других. Во время испытаний сетевую воду охладят до 40 градусов и подадут в систему под повышенным давлением. Это необходимо, чтобы выявить дефекты труб и своевременно отремонтировать их до начала нового отопительного сезона.

Жителей города просят быть предельно внимательными и не парковать автомобили вблизи люков и наружных теплосетей. При обнаружении утечек или разливов воды нижегородцев просят круглосуточно сообщать по телефону горячей линии АО «ОКО» 277−22−22 или в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по номеру 005.

Ранее сообщалось, что тарифы ЖКХ в Нижегородской области вырастут в 2027 году.