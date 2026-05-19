111 пешеходных переходов обустроят в Нижегородской области в 2026 году

В 2026 году в Нижегородской области обустроят 111 пешеходных переходов на региональных и местных дорогах. Об этом рассказали в пресс-службе областного правительства.
Работы выполнят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» — на эти цели выделено 96,9 млн рублей. На 86 переходах будет использоваться проекционная разметка. Это световая картинка, которая отображается на асфальте с помощью специального светодиодного модуля. Такие переходы отлично видно в темное время суток и в непогоду.
На 13 объектах в нескольких муниципалитетах Нижегородской области уже стартовали работы.
«Мы системно анализируем все дорожно-транспортные происшествия: места концентрации ДТП, виды аварий, время суток и сопутствующие факторы. На основе этого анализа принимаем решения о том, где именно необходимы новые пешеходные переходы и какие технические решения», — отметил замдиректора ГКУ НО «ГУАД» Сергей Казанцев.
В правительстве напомнили, что нацпроект «Инфраструктура для жизни» запустили в 2025 году по инициативе президента Владимира Путина. Ключевая цель его реализации — создание социально значимой инфраструктуры для россиян.
