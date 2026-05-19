Беспрозванных поручил выяснить, что мотивирует семьи рожать второго ребенка

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных поручил социальному блоку правительства проанализировать, какие дополнительные меры поддержки могут стимулировать семьи к рождению второго ребенка. Такое поручение он дал на заседании правительства региона 18 мая.
По словам губернатора, действующие меры поддержки уже дают эффект при рождении первого и третьего ребёнка, однако по второму ребёнку «нужно еще точно доработать».
«Я прошу вас прямо в течение месяца провести все опросы, как мы в прошлый раз делали, и посмотреть, какая ещё мера поддержки нужна для рождения второго ребёнка, особенно сокращения срока между первым и вторым», — сказал Беспрозванных, обращаясь к вице-премьер-министру социальной политики региона Анжелике Майстер.
Губернатор отметил, что считает необходимым пересмотреть подход к материнскому капиталу. «Я субъективно не вижу разницы: первый, второй, третий ребёнок. То есть за одного больше, за другого меньше, да? Это надо сделать», — заявил он.
Анжелика Майстер сообщила, что власти уже фиксируют эффект от действующих мер поддержки. По ее словам, выплата на рождение первого ребенка в студенческой семье и поддержка в первые три года после окончания учебного заведения позволили увеличить коэффициент рождения первого ребенка.
«Хорошо работает материнский капитал на третьего, четвёртого, пятого, шестого [ребенка]», — добавила Майстер. При этом, по ее словам, коэффициент рождаемости второго ребенка остается более низким.
В связи с этим в рамках «демографического меню» регион вводит дополнительную выплату в размере 145 тыс. руб. к федеральным 200 тыс. руб. при рождении второго ребенка в студенческой семье. Эта мера также будет действовать, если второй ребенок родится в течение трех лет после окончания вуза или колледжа. Власти рассчитывают, что поддержкой смогут воспользоваться не менее 70 семей.
Майстер признала, что финансовая поддержка при рождении второго ребенка сейчас «меньше, чем при рождении первого». По ее словам, власти намерены проработать вопрос дополнительной поддержки.
Беспрозванных поручил в течение месяца провести детальный анализ действующих мер и представить предложения к формированию бюджета на следующую трехлетку. Отдельно он попросил изучить, какие меры могут стимулировать рождение второго и третьего ребенка, а также обратить внимание на поддержку семей с двойнями.
Напомним, ранее губернатор заявил, что в 2024 и 2025 годах Калининградской области удалось стабилизировать коэффициент рождаемости после многолетнего снижения. По данным властей региона, в 2025 году коэффициент рождаемости составил 1,218‰ при плановом показателе 1,19.