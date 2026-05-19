Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый детский сад открыли на улице Наставников в Краснодаре

В Краснодаре открыли четвертый с начала года новый детский сад.

Источник: пресс-служба городской администрации

Новый детский сад открыли на улице Наставников в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Дошкольное учреждение «Планета мечты» рассчитано на 300 мест. В детском саду подготовили 16 групп, из них четыре — для самых маленьких.

Кроме того, в детском саду оборудовали физкультурный и музыкальный залы, «Студию эрудит», лабораторию «Я познаю мир», студии хореографии и дорожной грамоты.

На территории садика подготовлены 16 прогулочных площадок с теневыми навесами, парковка для колясок, велосипедов и самокатов.

«Планета мечты» — это четвертый новый детский сад, который открыли в Краснодаре с начала 2026 года. Ранее в краевом центре начали работу дошкольные учреждения на улицах им. Генерала Корнилова, в районе улицы им. Кудухова и на улице им. Ивана Беличенко.