Новый детский сад открыли на улице Наставников в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Дошкольное учреждение «Планета мечты» рассчитано на 300 мест. В детском саду подготовили 16 групп, из них четыре — для самых маленьких.
Кроме того, в детском саду оборудовали физкультурный и музыкальный залы, «Студию эрудит», лабораторию «Я познаю мир», студии хореографии и дорожной грамоты.
На территории садика подготовлены 16 прогулочных площадок с теневыми навесами, парковка для колясок, велосипедов и самокатов.
«Планета мечты» — это четвертый новый детский сад, который открыли в Краснодаре с начала 2026 года. Ранее в краевом центре начали работу дошкольные учреждения на улицах им. Генерала Корнилова, в районе улицы им. Кудухова и на улице им. Ивана Беличенко.