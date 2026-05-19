Из-за жары коммунальщики в Уфе устроили «душ на дорогах»

Из-за жары 19 мая городские службы поливают проезжие части дорог, сообщает мэрия. Это необходимо, чтобы не допускать образования «пылевого облака» и охлаждать дорожное полотно.
Регулярный полив помогает существенно снизить уровень деформации асфальта, который неизбежен при длительном воздействии прямых солнечных лучей.
При температуре до 30 градусов и выше также проводится аэрация. Поливомоечная техника направляет струи воды вверх, охлаждая таким образом не только дорогу, но и воздух.
Всего в городе ежедневно работает 30 поливомоечных и пылеуборочных машин. Интенсивность полива зеленых насаждений, клумб и цветников также увеличена. Особое внимание уделяется недавно высаженным аллеям.