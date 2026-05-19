Сбер и Нижегородская область заключили соглашение в сфере цифровых технологий

Сбер и министерство культуры Нижегородской области в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России», которая проходит в Нижнем Новгороде, заключили соглашение в сфере цифровых технологий.
Соглашение о сотрудничестве подписали управляющий Нижегородским отделением Сбербанка Наталья Демина и министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.
В рамках взаимодействия Сбера с регионом планируется создание, сохранение и модернизация культурного наследия Нижегородской области с применением цифровых решений, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта.
Наталья Демина, управляющий Нижегородским отделением Сбербанка:
«Нижегородская область — центр ярких культурных инициатив. Мы рады новому этапу сотрудничества с регионом. Наша общая цель — не просто сохранить наследие, но и сделать его доступным и интересным для каждого жителя и гостя с помощью современных технологий. В прошлом году на конференции ЦИПР мы уже представили реконструкцию оперы “Победа над Солнцем”: утраченные части музыкальных композиций были воссозданы с помощью нейросети SymFormer, а супрематизм Малевича ожил на экране позади исполнителей с помощью нейросети Kandinsky. Также выпустили издание с изображениями Всероссийской выставки 1896 года в цвете, что стало возможно технологиям искусственного интеллекта. Мы видим огромный потенциал в объединении передовых цифровых решений и богатейшего наследия региона».
Наталья Суханова, министр культуры Нижегородской области:
«Опыт последних лет очень ярко показывает, что самые сильные проекты — всегда на пересечении разных сфер, разных отраслей. Это музей и театр, музей и ВУЗ, театр и ИТ. Мультиформатные проекты — это именно то, на чем мы делаем сейчас акцент, и партнерство со Сбером, безусловно, усилит эту линию. Уже сейчас мы работаем вместе в рамках выставки “Великая Всероссийская”, ключевой выставки этого года».