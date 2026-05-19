Сбер и Нижегородская область заключили соглашение в сфере цифровых технологий

«Нижегородская область — центр ярких культурных инициатив. Мы рады новому этапу сотрудничества с регионом. Наша общая цель — не просто сохранить наследие, но и сделать его доступным и интересным для каждого жителя и гостя с помощью современных технологий. В прошлом году на конференции ЦИПР мы уже представили реконструкцию оперы “Победа над Солнцем”: утраченные части музыкальных композиций были воссозданы с помощью нейросети SymFormer, а супрематизм Малевича ожил на экране позади исполнителей с помощью нейросети Kandinsky. Также выпустили издание с изображениями Всероссийской выставки 1896 года в цвете, что стало возможно технологиям искусственного интеллекта. Мы видим огромный потенциал в объединении передовых цифровых решений и богатейшего наследия региона».