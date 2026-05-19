Сколько можно окрошки в день без вреда для здоровья?

Окрошка — это традиционное русское блюдо, которое особенно популярно в теплое время года. Освежающий вкус, обилие зелени и ощущение сытости делают ее частым гостем на летнем столе. Сколько можно съесть окрошки в день без вреда для здоровья читайте в справке aif.ru.
Полезна ли окрошка?
«Классическая окрошка с вареной колбасой и сладким темным квасом — это достаточно серьезное испытание для желудочно-кишечного тракта, — рассказала aif.ru диетолог Виктория Кострова. — Колбаса — продукт глубокой переработки, где нет полноценного белка, зато есть скрытые жиры, соль и консерванты, а в сочетании со сладким квасом и картофельным крахмалом это гарантированно запускает процессы брожения и гниения».
Однако традиционное блюдо может приносить огромную пользу, если скорректировать рецепт. Эксперт советует заменить колбасу на отварную индейку, курицу или телятину. Картофель лучше отварить в мундире и охладить 10−12 часов: «Так в нем образуется резистентный крахмал, который не дает скачков сахара и служит питанием для микрофлоры». Также она рекомендует добавить максимум зелени для клетчатки.
«Лучший выход — приготовить его самостоятельно, — говорит Кострова. — Домашний квас содержит полезные молочнокислые бактерии и не перегружен сахаром». Если же возиться некогда, эксперт советует искать на полках традиционный белый несладкий квас живого брожения без лимонной кислоты и консервантов.
Кому нужно ограничить окрошку?
Даже самую полезную окрошку, без колбасы и сладкого кваса, можно есть не всем. По словам диетолога, ограничения диктует состояние здоровья.
— При обострении заболеваний ЖКТ (гастрит, панкреатит, язва) блюдо противопоказано. Кострова предупреждает: «Окрошка будет сильно раздражать воспаленную слизистую и может спровоцировать спазмы».
— При инсулинорезистентности и диабете нужно быть аккуратнее с картофелем. Эксперт рекомендует заменить его на отварной корень сельдерея или дайкон.
— При подагре и проблемах с почками она советует осторожнее относиться к редису и зелени из-за высокого содержания пуринов и оксалатов.
Какая норма употребления окрошки в день?
Для здорового взрослого человека оптимальная и безопасная норма полезной версии окрошки — 1−2 порции в день, объемом порции около 400 граммов. Однако важен не только объем, но и время.
Окрошка — это полноценный обед, и лучшее для нее время — с 12:00 до 15:00, когда ферментативная активность на пике.
А вот ужинать этим блюдом она настоятельно не рекомендует: «Холодная температура вызывает спазм сосудов желудка, замедляет пищеварение. Если съесть окрошку на ночь, пища ляжет мертвым грузом, а утром это приведет к сильным отекам».
Если же вы пока не готовы отказаться от классики с колбасой и сладким квасом, Кострова советует перевести такое блюдо в категорию «читмила» и баловать себя не чаще 1−2 раз в месяц, строго в обед. Чтобы облегчить переваривание, она рекомендует сразу после еды выпить стакан теплой воды (для оттока желчи) и обязательно устроить 20-минутную прогулку. Легкая активность «простимулирует моторику ЖКТ и поможет избежать сильного вздутия».