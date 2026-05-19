Сколько можно окрошки в день без вреда для здоровья?

Диетолог поделилась, как сделать блюдо полезнее.

Источник: Freepik.com

Окрошка — это традиционное русское блюдо, которое особенно популярно в теплое время года. Освежающий вкус, обилие зелени и ощущение сытости делают ее частым гостем на летнем столе. Сколько можно съесть окрошки в день без вреда для здоровья читайте в справке aif.ru.

Полезна ли окрошка?

«Классическая окрошка с вареной колбасой и сладким темным квасом — это достаточно серьезное испытание для желудочно-кишечного тракта, — рассказала aif.ru диетолог Виктория Кострова. — Колбаса — продукт глубокой переработки, где нет полноценного белка, зато есть скрытые жиры, соль и консерванты, а в сочетании со сладким квасом и картофельным крахмалом это гарантированно запускает процессы брожения и гниения».

Однако традиционное блюдо может приносить огромную пользу, если скорректировать рецепт. Эксперт советует заменить колбасу на отварную индейку, курицу или телятину. Картофель лучше отварить в мундире и охладить 10−12 часов: «Так в нем образуется резистентный крахмал, который не дает скачков сахара и служит питанием для микрофлоры». Также она рекомендует добавить максимум зелени для клетчатки.

Отдельно диетолог останавливается на заливке. Идеальным вариантом для ЖКТ она называет кисломолочные продукты (кефир, айран, тан). Но что делать любителям кваса?

«Лучший выход — приготовить его самостоятельно, — говорит Кострова. — Домашний квас содержит полезные молочнокислые бактерии и не перегружен сахаром». Если же возиться некогда, эксперт советует искать на полках традиционный белый несладкий квас живого брожения без лимонной кислоты и консервантов.

Кому нужно ограничить окрошку?

Даже самую полезную окрошку, без колбасы и сладкого кваса, можно есть не всем. По словам диетолога, ограничения диктует состояние здоровья.

— При обострении заболеваний ЖКТ (гастрит, панкреатит, язва) блюдо противопоказано. Кострова предупреждает: «Окрошка будет сильно раздражать воспаленную слизистую и может спровоцировать спазмы».

— При инсулинорезистентности и диабете нужно быть аккуратнее с картофелем. Эксперт рекомендует заменить его на отварной корень сельдерея или дайкон.

— При подагре и проблемах с почками она советует осторожнее относиться к редису и зелени из-за высокого содержания пуринов и оксалатов.

Какая норма употребления окрошки в день?

Для здорового взрослого человека оптимальная и безопасная норма полезной версии окрошки — 1−2 порции в день, объемом порции около 400 граммов. Однако важен не только объем, но и время.

Окрошка — это полноценный обед, и лучшее для нее время — с 12:00 до 15:00, когда ферментативная активность на пике.

Виктория Кострова
Диетолог

А вот ужинать этим блюдом она настоятельно не рекомендует: «Холодная температура вызывает спазм сосудов желудка, замедляет пищеварение. Если съесть окрошку на ночь, пища ляжет мертвым грузом, а утром это приведет к сильным отекам».

Если же вы пока не готовы отказаться от классики с колбасой и сладким квасом, Кострова советует перевести такое блюдо в категорию «читмила» и баловать себя не чаще 1−2 раз в месяц, строго в обед. Чтобы облегчить переваривание, она рекомендует сразу после еды выпить стакан теплой воды (для оттока желчи) и обязательно устроить 20-минутную прогулку. Легкая активность «простимулирует моторику ЖКТ и поможет избежать сильного вздутия».