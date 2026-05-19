Министр сельского хозяйства Денисов рассказал о цифровых достижениях отрасли

Последние достижения сельского хозяйства России представили на стенде «Единый центр цифровизации АПК» на конференции «ЦИПР», которая проходит в Нижнем Новгороде с 18 по 21 мая. О том, какие современные решения применяются в Нижегородской области, редакции сайта pravda-nn.ru рассказал министр сельского хозяйства региона Николай Денисов.
По словам министра, без цифровизации сегодня невозможно представить сельское хозяйство — это и роботизация, и учет, и подготовка кадров, начиная со школы и заканчивая средним специальным и высшим образованием.
«Чтобы управлять современным сельским хозяйством, надо знать, как все это устроено. Например, современный доильный зал — это полный контроль и учёт, начиная от качества молока, надоев, болезней, и все это в автоматическим режиме с применением систем автоматизированных систем учета. Скоро на поля региона придут тракторы, где будут сидеть уже не механизаторы, а операторы, которые будет связывать свой комбайн со спутниковой системой. В поле с молотком уже не выйдешь. Уже идут пробные испытания такой техники в регионе. А чтобы воспользоваться этим ресурсом, надо подготовить кадры, чтобы они знали как этим управлять», — рассказал Николай Денисов.
