Компенсации для метрополитена увеличит нижегородское правительство

С 1 июля правительство Нижегородской области повысит компенсацию выпадающих доходов метрополитена за перевозку льготных категорий граждан. Об этом сообщили в «Коммерсантъ Приволжье» со ссылкой на директора предприятия Олег Яушев.
Сейчас ставка компенсации составляет 30 рублей за одного пассажира, тогда как себестоимость перевозки, по оценке руководства метро, достигает 103 рублей. Мэрия Нижнего Новгорода долгое время добивалась пересмотра этой ставки.
Одновременно мэрия приступит к поиску 1 млрд рублей на внедрение интеллектуальной системы видеонаблюдения в метрополитене. Проектирование системы задержалось из‑за появления новых стандартов оборудования и программного обеспечения.
В настоящее время метрополитен стремится оптимизировать расходы, работает над сокращением кадрового дефицита — он может возрасти после открытия двух новых станций в конце 2027 года, а также ведёт переговоры с властями о финансировании, необходимом для решения текущих и будущих задач.
Ранее сообщалось, что наполовину готов котлован для вентиляции продления нижегородского метро.