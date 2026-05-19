Парусник «Мир» зайдёт в порт Калининграда. На судне началась плавательная практика. Об этом сообщает пресс-служба «Росморпорта».
В первую смену плавательной практики на паруснике «Мир» отправились 120 учащихся — 84 курсанта института «Морская академия» и 36 человек из колледжа ГУМРФ. На судне они совершат переходы по Балтийскому морю и посетят порты Санкт-Петербурга и Калининграда.
«Курсантам предстоит в течение 67 дней учиться управлять 110-метровым парусным судном, отрабатывать действия при смене галса, оттачивать навыки работы с навигационным оборудованием, а главное, привыкать работать в команде», — сообщили в пресс-службе.
Отметим, что парусник «Мир» уже заходил в регион. В 2024 году он участвовал в фестивале «Открытое море» на территории рыбного порта в Калининграде. На его борт пускали посетителей. В 2025 году судно причалило в Пионерском.