Парусник «Мир» зайдёт в порт Калининграда

На судне началась плавательная практика.

Парусник «Мир» зайдёт в порт Калининграда. На судне началась плавательная практика. Об этом сообщает пресс-служба «Росморпорта».

В первую смену плавательной практики на паруснике «Мир» отправились 120 учащихся — 84 курсанта института «Морская академия» и 36 человек из колледжа ГУМРФ. На судне они совершат переходы по Балтийскому морю и посетят порты Санкт-Петербурга и Калининграда.

«Курсантам предстоит в течение 67 дней учиться управлять 110-метровым парусным судном, отрабатывать действия при смене галса, оттачивать навыки работы с навигационным оборудованием, а главное, привыкать работать в команде», — сообщили в пресс-службе.

Отметим, что парусник «Мир» уже заходил в регион. В 2024 году он участвовал в фестивале «Открытое море» на территории рыбного порта в Калининграде. На его борт пускали посетителей. В 2025 году судно причалило в Пионерском.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
