Сбер и Университет Лобачевского запускают совместные проекты

Управляющий Нижегородским отделением Сбербанка Наталья Демина и ректор ННГУ им. Н. И. Лобачевского Олег Трофимов заключили соглашение о сотрудничестве в сфере продвижения новых компетенций и профессий.
Наталья Демина, управляющий Нижегородским отделением Сбербанка:
«Подписанное сегодня соглашение открывает перед студентами университета дополнительные возможности погружения в реальные процессы банковского дела, инновационных технологий и научных исследований. Это позволит будущим специалистам уже на этапе обучения получать ценные знания и опыт взаимодействия с ведущими представителями бизнеса и экономики, что серьёзно укрепит их конкурентоспособность на рынке труда. Совместная работа Сбера и ННГУ поможет вырастить специалистов, готовых развивать регион и вносить вклад в его благополучие».
Документ предусматривает совместную реализацию образовательных, научных, профориентационных, просветительских и информационных проектов. В числе запланированных инициатив — запуск акселерационных программ, нацеленных на развитие молодёжного предпринимательства. Помимо этого, стороны договорились о поддержке цифровой инфраструктуры вуза и внедрении современных технологий обучения, что позволит усовершенствовать образовательную среду и приблизить её к запросам реальной экономики.
Олег Трофимов, ректор ННГУ им. Н. И. Лобачевского:
«Со Сбером нас связывает многолетнее, плодотворное сотрудничество. Совместно мы реализуем учебные модули, наши студенты проходят стажировки, в прошлом году при поддержке Сбера в вузе был открыт Центр олимпиадного программирования. Новое соглашение масштабирует этот опыт и открывает новые возможности. Студенты получают доступ к современным инструментам, а мы, как университет — обратную связь от работодателя для обновления программ. Такое взаимодействие помогает готовить квалифицированных и востребованных специалистов».