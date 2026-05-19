Новые улицы и проезды появятся на карте Воронежа

Четыре новые улицы и три проезда появятся в Левобережном районе Воронежа. Соответствующее постановление опубликовали на сайте городской администрации в понедельник, 18 мая.
Названия новым элементам улично-дорожной сети присвоили на основании решений городской комиссии по культурному наследию.
В микрорайоне Семилукские Выселки появятся улицы Атмосферная, Воздушная и Укромная, а также Приятный проезд.
Ещё одну улицу назовут в честь участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Михаила Ахмедова. Она будет находиться в районе Воронежского водохранилища между улицами Шубина и Саврасова.
В микрорайоне Подклетное появятся Памятный и Масловский проезды.