Новые улицы и проезды появятся на карте Воронежа

Названия элементам улично-дорожной сети присвоили на основании решений городской комиссии по культурному наследию.

Источник: АиФ Воронеж

Четыре новые улицы и три проезда появятся в Левобережном районе Воронежа. Соответствующее постановление опубликовали на сайте городской администрации в понедельник, 18 мая.

Названия новым элементам улично-дорожной сети присвоили на основании решений городской комиссии по культурному наследию.

В микрорайоне Семилукские Выселки появятся улицы Атмосферная, Воздушная и Укромная, а также Приятный проезд.

Ещё одну улицу назовут в честь участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Михаила Ахмедова. Она будет находиться в районе Воронежского водохранилища между улицами Шубина и Саврасова.

В микрорайоне Подклетное появятся Памятный и Масловский проезды.