В Ростове-на-Дону будут судить обвиняемых в терактах на железной дороге

Южная транспортная прокуратура завершила расследование уголовного дела в отношении четырех несовершеннолетних жителей Краснодарского края, которых обвиняют в терактах на железной дороге в Ростовской области. Об этом сообщается в официальном канале ЮТП в Макс.
По версии следствия, в мае 2025 года один из обвиняемых в ходе переписки в мессенджере с другим согласился совершить за деньги теракты на объектах транспортной инфраструктуры. Для этого он также привлек двух своих знакомых.
Договорившись и распределив роли, они подожгли два релейных шкафа и комплексную трансформаторную подстанцию электроснабжения. Сняв все это на телефон, юноши отправили отчет кураторам, получив в качестве вознаграждения средства в виде криптовалюты. Позже конвертировав их в рубли, обвиняемые поделили и потратили эти деньги.
«Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу», — уточнили в Южной транспортной прокуратуре.