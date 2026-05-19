Власти Минска рассказали, как в городе пройдут линейки и выпускные вечера

МИНСК, 19 мая — Sputnik. Более 13 тысяч выпускников 11-х классов и 29 тысяч учеников 9-х классов школ Минска 23 мая примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных окончанию учебного года, сообщила на пресс-конференции начальник отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома Анна Рысевец.

Источник: Sputnik.by

По ее словам, торжественные линейки начнутся в столичных школах и гимназиях 23 мая с 10:00. Участие в них примут как выпускники и их родители, так и представители органов государственного управления, базовых предприятий, выдающиеся деятели искусства и культуры, знаменитые спортсмены.

«С учетом рекомендации Минобра в течение 45 минут-часа это мероприятие будет завершено. И уже по сложившейся традиции в 12:30 выпускники столицы возложат цветы к стеле “Минск — город герой”. А далее подарок от городских властей — торжественное мероприятие, посвященное “Последнему звонку” пройдет в комплексе “Минск-Арена” с 17:00, программа уже подготовлена», — сообщила Рысевец.

По словам начальника одела, со службами столичного транспорта отработан вопрос увеличение транспортного потока, чтобы выпускники без проблем могли добраться до места проведения мероприятия и потом вернуться домой.

«Вручение документов об окончании образования и выпускные вечера пройдут 12 июня, в этом году в столице они пройдут в другом формате. Торжественная часть пройдет в школах с 19:00, а затем с 24:00 четыре комплекса столицы примут выпускников на культурно-развлекательную программу», — сказала представитель Мингорисполкома.

Речь идет о комплексе «Манеж», Дворе спорта, комплексе Университета культуры и искусств, а также «Чижовка-Арене».

С учетом самого большого числа учреждений образования, которые у нас находятся во Фрунзенском районе, в этом году выпускники школ этого района проведут и вторую часть своего торжественного мероприятия на базе самих школ.

отметила Рысевец