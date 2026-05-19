В Красноярске наградили школьников, помогавших тушить лесной пожар под Сосновоборском

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В краевом центре отметили двух школьников, которые помогали лесным пожарным во время тушения крупного возгорания на Есауловской петле в Сосновоборском округе.
Ученику 10 класса физико-математической школы-интерната СФУ Георгию Котову и девятикласснику школы № 161 Демьяну Пустошилову вручили грамоты и ценные подарки. Награждение прошло на торжественной линейке. Ребят поблагодарил первый заместитель министра природных ресурсов и лесного комплекса края Алексей Большаков.
Пожар произошел 1 мая по вине человека. 56-летний мужчина трижды выстрелил ракетницей в честь туристического похода. Из-за сухой и ветреной погоды огонь быстро распространился по лесу. В горной местности технику использовать было невозможно, поэтому пожарным пришлось работать вручную.
Во время пожара подростки вместе с дядей катались на кроссовых мотоциклах и заметили огонь. Увидев, как лесные пожарные вручную поднимают в гору тяжелые ранцевые огнетушители с водой, братья решили помочь. На мотоциклах они несколько раз доставляли воду к месту тушения.
«Мы с дядей и братом катались на мотоциклах и увидели пожар. Мимо нас на гору поднимался пожарный с полным ранцевым лесным огнетушителем воды. Мы вызвались помочь. Сделали несколько рейсов на самый верх. Я даже попробовал пешком пронести полный ранец. Очень тяжело, хотя всю жизнь занимаюсь спортом», — рассказал Георгий Котов.
По словам Алексея Большакова, поступок школьников стал примером ответственности и неравнодушия.
Добавим, что виновник пожара уже возместил ущерб лесному фонду в размере более 800 тысяч рублей. Кроме того, ему предстоит оплатить расходы на тушение пожара — около одного миллиона рублей.
