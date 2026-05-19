Беспрозванных готовится объехать все посёлки региона

Губернатор проверит благоустройство и транспортную доступность.

Источник: Клопс.ru

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных планирует лично проехать по посёлкам региона, чтобы оценить их состояние. Об этом он сообщил на заседании правительства в понедельник, 18 мая.

«В этом году буду уделять время и проезжать все поселения, посёлки. Важно знать, что там происходит», — сказал губернатор.

Глава региона отметил, что до многих населённых пунктов сложно добраться на общественном транспорте. В некоторых нет магазинов.

«То же благоустройство, остановки и так далее — это должно учитываться при равномерном развитии муниципалитетов», — добавил он.

Беспрозванных предложил местным властям заранее подготовить планы по благоустройству населённых пунктов.

В апреле Алексей Беспрозванных побывал в Советске. Он обсудили с главой города, как будет развиваться муниципалитет в ближайшие пять лет в рамках реализации региональной программы «Инфраструктура 80−85».