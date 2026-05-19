Мэрия Новосибирска ограничит движение в центре 24 мая с 12:00 до 14:00

Движение транспорта в центре Новосибирска планируют ограничить на время Крестного хода 24 мая, следует из проекта постановления мэрии, опубликованного к Дню славянской письменности и культуры.
Проезд по центру города будет закрыт с 12:00 до 14:00. Ограничения рассчитаны на период сбора участников Крестного хода и его проведения.
В случае осложнения дорожной обстановки мэрия может с 12:00 до 14:00 временно ограничить движение по нечётной стороне улицы Кирова на участке от Октябрьской магистрали до улицы Восход, а также изменить маршруты и графики общественного транспорта. Отмечается, что пока опубликован проект постановления, в документ могут внести изменения. В прошлом году Крестный ход прошёл 25 мая.