Красноярская «О-студия» снова выступит на детском фестивале в Москве

Красноярскую студию пригласили на фестиваль уже во второй раз. В 2025 году артисты представили в Москве музыкальную сказку «Мечтайка и его друзья» на музыку композитора Евгении Терёхиной. После успешного выступления организаторы снова позвали коллектив. В этом году «О-студия» откроет праздничную программу спектаклем «Синяя птица» по пьесе Мориса Метерлинка. Музыку к постановке также написала Евгения Терёхина.