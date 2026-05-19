Красноярская «О-студия» снова выступит на детском фестивале в Москве

Образцовая детская оперная студия Красноярского театра оперы и балета имени Д. А. Хворостовского «О-студия» вновь примет участие в Московском детском фестивале искусств «Небо». Об этом сообщили в пресс-службе театра.
Красноярскую студию пригласили на фестиваль уже во второй раз. В 2025 году артисты представили в Москве музыкальную сказку «Мечтайка и его друзья» на музыку композитора Евгении Терёхиной. После успешного выступления организаторы снова позвали коллектив. В этом году «О-студия» откроет праздничную программу спектаклем «Синяя птица» по пьесе Мориса Метерлинка. Музыку к постановке также написала Евгения Терёхина.
По словам руководителя студии Наталии Цюпы, сейчас коллектив активно готовит спектакль к выездному показу. Постановку приходится адаптировать под новую сцену, другие размеры площадки, точки выхода и декорации.
«Сейчас усиленно готовимся. Сказать, что это легко, не получится. Реалии новой сцены, её размеры, новые точки выхода, расположение декораций, всё непривычно. И сейчас, уже зная и представляя, что нас ждёт, мы адаптируем наш спектакль “Синяя птица” для выезда», — рассказала Наталия Цюпа.
Она отметила, что в Москву поедут 40 участников, тогда как на стационарной сцене театра в спектакле заняты почти 70 человек. Для поездки также подготовили новые декорации и изменили хореографию. В Красноярске юные артисты выступят уже в июне. 7 июня на сцене театра оперы и балета «О-студия» покажет музыкальную сказку «VКрасной Шапочке».
Выступления юных артистов пройдут 30 и 31 мая в Парке искусств «Музеон». Фестиваль традиционно проводят ко Дню защиты детей. Фестиваль «Небо» считается одним из крупных детских фестивалей искусств в стране. Он объединяет театр, цирк, музыку, танец, науку, литературу, искусство и архитектуру. Художественный руководитель фестиваля — народный артист России Евгений Миронов.