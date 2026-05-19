Красноярцев приглашают отказаться от авто и принять участие в масштабном забеге на Татышеве

На острове Татышев в Красноярске 30 мая пройдет большой спортивно-экологический праздник. В этот день одновременно будет дан старт Всероссийской акции «Выбираю чистый воздух» и Зелёному Марафону от Сбера.
Красноярцам предлагают присоединиться к забегу. В поддержку акции «Выбираю чистый воздух» предусмотрен специальный «экокилометр». Также доступна дистанция на 5 километров. Первые 200 зарегистрировавшихся на сайте получат стартовый пакет с фирменным мерчем.
В рамках Зеленого марафона состоятся детские забеги на 500 метров и 1 километр. Для взрослых участников от 14 лет подготовлены дистанции 4,2 и 10 километров. Кроме того, организаторы предусмотрели инклюзивный маршрут и северную ходьбу. Победителей и лидеров забегов наградят медалями и ценными призами.
Красноярск выбран площадкой для старта всероссийской акции не случайно. По итогам 2025 года жители краевого центра показали лучший результат в стране — более 125 тысяч «чистых километров», пройденных без использования автомобилей на бензине.
Накануне, 29 мая, в Национальном центре «Россия» на Енисее состоится экологическая конференция «Чистый воздух: как города меняются к лучшему». В ней примут участие представители власти, бизнеса, научного и экспертного сообщества, общественных организаций и жители региона.
«Мероприятие станет отличной возможностью показать, что экологические задачи решаются только во взаимодействии и прямом диалоге власти, бизнеса и жителей. Мы накопили уникальный опыт в модернизации промышленности, переводе частного сектора на экологичные виды отопления и надзорной деятельности, которым готовы поделиться с другими регионами страны», — отметила первый заместитель министра экологии Красноярского края Юлия Гуменюк.
Всероссийская акция «Выбираю чистый воздух» реализуется при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Правительства Красноярского края, в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие».
Подробнее о программе: выбираючистыйвоздух2026.рф. Следите за событием в социальных сетях под хештегами #Выбираючистыйвоздух #Красноярск.