Котельные остановлены в 10 районах Хабаровского края

Десять муниципальных образований Хабаровского края завершили отопительный сезон, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Отопительный период окончен в Амурском, Вяземском, Нанайском, Комсомольском районах, районе имени Лазо, Хабаровском районе, Бикинском и Солнечном округах, а также в городах Хабаровск и Комсомольск на Амуре. Остановлено 210 из 318 котельных региона.
Местные власти принимают решение о завершении отопительного сезона, ориентируясь на установление стабильной среднесуточной температуры. В части центральных и северных районов котельные пока продолжают работать. На севере края отопительный сезон может продлиться до первой декады июня из-за сохраняющихся низких температур.
Краевое министерство ЖКХ сообщило о формировании сводного плана подготовки к предстоящему отопительному сезону 2026/2027 гг. Утверждённые планы размещены на официальных сайтах организаций и муниципалитетов согласно федеральным правилам оценки готовности.
В рамках подготовки коммунальных объектов к новому сезону запланировано подготовить 318 котельных и 65 ДЭС, а также провести капитальный ремонт 306,5 км инженерных сетей — теплотрасс, электросетей, водопровода и канализации.
В 2026 году по поручению губернатора Дмитрия Демешина 11 муниципалитетам края выделили около 134 млн рублей краевой субсидии. Средства направлены на реализацию 24 мероприятий по снижению аварийности на коммунальных объектах. Общая стоимость всех ремонтных и профилактических работ составляет более 192 млн рублей.
