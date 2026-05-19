Сбер и ЦРТС договорились о цифровых решениях для удобства жителей и туристов

В Нижнем Новгороде на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» управляющий Нижегородским отделением Сбербанка Наталья Демина и и.о. директора Государственного казенного учреждения Нижегородской области «Центр развития транспортных систем» Александр Бачурин подписали соглашение о сотрудничестве в сфере реализации цифровых проектов в транспортной сфере.
Документ направлен на взаимодействие по внедрению цифровых решений, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта, для снижения транспортной напряженности, повышения качества навигационных и транспортных сервисов для жителей и туристов Нижегородской области.
Наталья Демина, управляющий Нижегородским отделением Сбербанка:
«Подписание соглашения — еще один важный шаг для развития цифровой инфраструктуры Нижегородской области. Мы видим большой потенциал в совместном внедрении решений, в том числе с применением искусственного интеллекта, которые помогут сделать транспортную систему региона более современной и удобной для жителей и гостей. Наша цель — не просто внедрять новые технологии, а добиваться реального эффекта: снижать загруженность дорог, повышать качество навигационных и транспортных сервисов. Уверена, что такое сотрудничество позволит нам внести свой вклад в развитие транспортной сферы региона».
Александр Бачурин, и.о. директора Государственного казенного учреждения Нижегородской области «Центр развития транспортных систем»:
«Подписанное соглашение направлено на развитие цифровизации транспортной инфраструктуры Нижнего Новгорода. Наш регион будет выступать площадкой для испытаний и внедрения технологий искусственного интеллекта в сфере транспорта и дорожного движения».