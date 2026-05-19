В Госдуме раскрыли, почему из Латвии могут запускать дроны по РФ

«Нельзя исключать, что Латвия может решиться на пособничество ВСУ. Это связано с тем, что сегодня практически все места производства и запуска беспилотников на территории Украины находятся под нашим жестким контролем. Поэтому они ищут, откуда бы еще пускать дроны, чтобы при этом оставаться живыми хотя бы непродолжительное время», — отметил собеседник NEWS.ru.
Картаполов обратил внимание на политическую ситуацию в Латвии. Он напомнил, что в стране сейчас происходит смена правительства, которую спровоцировал недавний скандал, связанный с беспилотниками. По мнению депутата, местные власти могут попытаться использовать эту неразбериху в своих интересах. Он также допустил, что соответствующее распоряжение поступило от «европейской верхушки», которая, как считает политик, уже списала Украину со счетов и полагает, что аналогичная судьба ждет Латвию и другие страны Балтии.