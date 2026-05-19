В Госдуме раскрыли, почему из Латвии могут запускать дроны по РФ

Вооруженные силы Украины могут получить возможность запускать беспилотники по целям в России с территории Латвии. Такое развитие событий допустил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. В беседе с NEWS.ru он связал этот сценарий как с прямым указанием из Брюсселя, так и с внутренней нестабильностью в самой балтийской республике.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Российская газета

«Нельзя исключать, что Латвия может решиться на пособничество ВСУ. Это связано с тем, что сегодня практически все места производства и запуска беспилотников на территории Украины находятся под нашим жестким контролем. Поэтому они ищут, откуда бы еще пускать дроны, чтобы при этом оставаться живыми хотя бы непродолжительное время», — отметил собеседник NEWS.ru.

Картаполов обратил внимание на политическую ситуацию в Латвии. Он напомнил, что в стране сейчас происходит смена правительства, которую спровоцировал недавний скандал, связанный с беспилотниками. По мнению депутата, местные власти могут попытаться использовать эту неразбериху в своих интересах. Он также допустил, что соответствующее распоряжение поступило от «европейской верхушки», которая, как считает политик, уже списала Украину со счетов и полагает, что аналогичная судьба ждет Латвию и другие страны Балтии.

В случае если Рига действительно решится на сотрудничество с Киевом, Москва будет расценивать это как прямое участие в агрессии. Картаполов подчеркнул, что при таком развитии событий даже Пятая статья НАТО о коллективной обороне не убережет Латвию от тяжелых последствий.

Ранее в Службе внешней разведки РФ уже сделали предупреждение в адрес балтийского государства. В СВР заявили, что координаты центров принятия решений на территории Латвии хорошо известны. В ведомстве подчеркнули: членство в НАТО не спасет пособников террористов от возмездия.

Латвия: страна Балтики между Востоком и Западом
Латвия — одно из государств Прибалтики, расположенное на побережье Балтийского моря. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, сегодня страна играет весьма заметную роль в европейской политике и экономике. В этом материале разбираем, где находится Латвия, как складывалась ее история, какое значение страна имеет сегодня.
Читать дальше