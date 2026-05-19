Рыбалка на Зюраткуле полностью запрещена из-за вымирания сиговых

На озере Зюраткуль в Челябинской области ввели полный запрет на рыбалку в период нереста.
Раньше для некоторых рыбаков делали исключение: разрешалось посидеть с удочкой на берегу и выловить не более двух рыбок. Но теперь запрет полный.
Как рассказали в пресс-службе нацпарка «Зюраткуль», особые меры связаны с исчезновением сиговых рыб. Их в озере осталось всего 0,5%.
По данным недавнего исследования, большая часть чешуйчатой популяции — это окуневые рыбы. Их больше 64%. 28% водного населений — карповые, 7% — щуки.
Численность сиговых критически мала. Если специально ее не восстанавливать, рыбы этого подсемейства полностью исчезнут в ближайшие годы. Поэтому озеро будут зарыблять, а на период нереста (ориентировочно до 15 июня) людей просят оставить водоплавающих в покое.
— Выход на воду на любых плавсредствах (в том числе на сапах) запрещен, закрыты проезды по дорогам в направлениях рек Малый Кыл и Черный Кыл, — уточнили в нацпарке.