Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рыбалка на Зюраткуле полностью запрещена из-за вымирания сиговых

На Зюраткуле запретили любую рыбалку и выход на воду.

Источник: Комсомольская правда

На озере Зюраткуль в Челябинской области ввели полный запрет на рыбалку в период нереста.

Раньше для некоторых рыбаков делали исключение: разрешалось посидеть с удочкой на берегу и выловить не более двух рыбок. Но теперь запрет полный.

Как рассказали в пресс-службе нацпарка «Зюраткуль», особые меры связаны с исчезновением сиговых рыб. Их в озере осталось всего 0,5%.

По данным недавнего исследования, большая часть чешуйчатой популяции — это окуневые рыбы. Их больше 64%. 28% водного населений — карповые, 7% — щуки.

Численность сиговых критически мала. Если специально ее не восстанавливать, рыбы этого подсемейства полностью исчезнут в ближайшие годы. Поэтому озеро будут зарыблять, а на период нереста (ориентировочно до 15 июня) людей просят оставить водоплавающих в покое.

— Выход на воду на любых плавсредствах (в том числе на сапах) запрещен, закрыты проезды по дорогам в направлениях рек Малый Кыл и Черный Кыл, — уточнили в нацпарке.