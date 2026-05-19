В Калининградской области стали на 20% чаще раскрывать старые уголовные дела

С начала года более трёх десятков материалов уже направили в суд.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области выросло число старых уголовных дел, по которым установили виновных. Об этом сообщили в телеграм-канале региональной прокуратуры во вторник, 19 мая.

«Число преступлений прошлых лет, уголовные дела о которых направлены в суд либо прекращены по нереабилитирующим основаниям с установлением лица, их совершившего, возросло на 20% (в 2025 году — 246, в 2024 году — 205). За три месяца текущего года количество таких уголовных дел составило 54, в том числе 34 дела направлены в суд», — отметили в ведомстве.

В 2005 году в Калининграде произошло зверское нападение на семью предпринимателей. Шестеро парней ворвались в дом Оксаны и Бориса на Спортивной. Мужчину убили, а его жена чудом выжила после зверских пыток. Бандиты отобрали драгоценности и деньги. Только спустя 20 лет преступление раскрыли, но точка в деле, по мнению семьи, не поставлена. Оксана рассказала «Клопс» о чудовищной ночи, которая переросла в многолетнюю трагедию.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
