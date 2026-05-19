«Новогор-Прикамье» запускает цифровую систему для контроля коммунальных сетей

По словам главного управляющего директора «Новогор-Прикамье» Сергея Касаткина, использование ЦАУП уже дало ощутимые результаты: сократилась на 15% скорость устранения аварий, вдвое уменьшились простои ремонтных бригад, повысилась продуктивность эксплуатации и эффективность использования транспорта, а также удалось сэкономить до 10% материалов в год. Это гарантирует жителям Перми надежное и бесперебойное водоснабжение.