Сбер и Школа 800 подписали соглашение о сотрудничестве

На конференции «Цифровая индустрия промышленной России» управляющий Нижегородским отделением Сбербанка Наталья Демина и директор Школы 800 Марк Сартан подписали соглашение о сотрудничестве в сфере разработки, внедрения и использования технологий искусственного интеллекта в образовании.
Стороны договорились совместно создавать и развивать цифровые решения, направленные на повышение качества образовательного процесса. Соглашение также предусматривает совместную реализацию проектов и инициатив на территории Нижегородской области.
Наталья Демина, управляющий Нижегородским отделением Сбербанка:
«Искусственный интеллект способен существенно усилить образовательную среду, взяв на себя рутинные операции. Совместно с командой Школы 800 мы планируем разрабатывать инструменты, которые позволят педагогам сосредоточиться на живом общении с учениками и их индивидуальном развитии. Рассчитываем, что полученный опыт станет востребован и в других учебных заведениях региона».
Марк Сартан, директор Школы 800:
«Сбер — едва ли не единственная отечественная компания, которая разрабатывает собственные ИИ-модели. Свой продукт всегда безопаснее. Школьное образование — консервативная отрасль, но современные веяния постепенно приходят и сюда. Благодаря партнёрству со Сбером мы надеемся заметно обновить наши цифровые технологические решения. В частности, у нас есть задача по снижению нагрузки учителя по однотипным операциям».