В Волгоградской области 13-летний подросток перевернулся на «Оке»

Две машины с молодыми людьми перевернулись 18 мая в Волгоградской области, в больницу попали четверо пострадавших. В Старополтавском районе на грунтовой дороге перевернулась «Ока», которой управлял не имеющий прав 13-летний подросток, а в Иловлинском районе на автодороге «Новогригорьевская-Сиротинская» улетела в кювет «дестяка». Это случилось в четыре утра, водитель был пьян.