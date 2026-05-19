В Волгоградской области 13-летний подросток перевернулся на «Оке»

В кювет улетела и «десятка» с пьяным 20-летним водителем за рулем.

Источник: Комсомольская правда

Две машины с молодыми людьми перевернулись 18 мая в Волгоградской области, в больницу попали четверо пострадавших. В Старополтавском районе на грунтовой дороге перевернулась «Ока», которой управлял не имеющий прав 13-летний подросток, а в Иловлинском районе на автодороге «Новогригорьевская-Сиротинская» улетела в кювет «дестяка». Это случилось в четыре утра, водитель был пьян.

Как сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, в больницы после двух ДТП увезли 13-летнего водителя «Оки», а также 20-летнего водителя и двух пассажиров «десятки».

Молодежь рано утром улетела в кювет. ГУ МВД по Волгоградской области.