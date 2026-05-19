Нижний Новгород примет финал чемпионата «Профессионалы» по 2 компетенциям

Финал чемпионата «Профессионалы» по компетенциям ИТ и креативных индустрий состоится в Нижнем Новгороде с 27 мая по 1 июня на площадке федерального технопарка профобразования. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что победители чемпионата получат денежные призы, подарки, льготы при поступлении и стажировки у отечественных работодателей, сообщается на сайте кабмина.
«Финал чемпионата “Профессионалы” по компетенциям ИТ и креативных индустрий состоится в рамках нацпроекта “Молодёжь и дети”. Мероприятие объединит более 8 тыс. человек: конкурсантов, экспертов, участников деловой и образовательной программы. В Нижнем Новгороде финалисты будут соревноваться по 12 компетенциям, важным для достижения технологического лидерства — национальной цели, поставленной Президентом Владимиром Владимировичем Путиным», — подчеркнул Дмитрий Чернышенко.
В рамках финала чемпионата пройдут соревнования в индустриальном зачете, где свое мастерство продемонстрируют молодые специалисты профильных индустрий, а также в международном, где участвуют представители дружественных государств.
Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что по итогам каждого чемпионатного цикла образовательные стандарты и программы колледжей актуализируются в соответствии с потребностями рынка труда.
«Все компетенции движения “Профессионалы” разрабатываются вместе с работодателями — в этой работе участвуют 10 тысяч предприятий-партнеров. Оно создало уникальное профессиональное сообщество, в котором конкурсанты демонстрируют свое мастерство, взаимодействуют с представителями профильной индустрии и работают над реальными заданиями, а их наставники обмениваются опытом, видят запросы индустрии», — сказал Кравцов.
На площадке федерального технопарка профессионального образования будут работать профориентационная зона и выставочная экспозиция. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в свою очередь отметил, что Нижний Новгород уже во второй раз становится площадкой проведения заключительных испытаний этого состязания.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.