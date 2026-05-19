Крымские врачи провели уникальную операцию по извлечению гвоздя из головы

Молодой строитель случайно выстрелил в себя из гвоздезабивного пистолета.

Источник: минздрав Крыма/Tg

В Крыму врачи отделений оториноларингологии и рентгенохирургических методов диагностики и лечения провели уникальную операцию по извлечению гвоздя из головы молодого строителя, который случайно выстрелил в себя из гвоздезабивного пистолета и получил тяжелое ранение лицевого отдела черепа.

Гвоздь проник в гайморову пазуху и оказался всего в двух миллиметрах от мозга. Пациента доставили в отделение челюстно-лицевой хирургии больницы № 6, но при попытке извлечь инородное тело началось сильное кровотечение, которое не удалось остановить. После консилиума и телеконсультаций его перевели в Республиканскую больницу имени Н. А. Семашко для помощи мультидисциплинарной команды специалистов.

Во время удаления инородного тела у пострадавшего открылось артериальное кровотечение, которое удалось остановить, только проведя эмболизацию артерии. После этого инородное тело было удалено.

Благодаря мастерству хирургов жизнь молодого человека спасена. Сейчас он в стабильном состоянии продолжает лечение в больнице.

