Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирцев зовут поработать спасателями МАСС

Муниципальная аварийно-спасательная служба (МАСС) Новосибирска проводит набор матросов-спасателей на сезонную работу для контроля безопасности на водных объектах города.

Источник: НДН.ИНФО

В обязанности входит контроль безопасности на пляжах и у водоёмов, оказание первой помощи, участие в спасательных операциях. Все матросы проходят полное профессиональное обучение. Ежегодно, после завершения сезонной смены, матросы принимают решение продолжить работу в составе спасателей МАСС.

График работы спасателя — 2/2, ежемесячная зарплата — 51 400 рублей (до вычета налогов). Требования к кандидатам: возраст от 18 лет, хорошая физическая подготовка и умение плавать. Приветствуется наличие прав на управление маломерными судами.

Записаться на собеседование и задать вопросы можно по телефонам: 8 (999) 467−88−01, 218−67−60.

Виталий Злодеев.