Жители Красноярского края приносят в здания судов электрошокеры и оружие

За три первых месяца года на входе в помещения судов приставы обнаружили и изъяли у граждан больше 600 запрещенных к проносу предметов. В их числе электрошокеры, газовое и травматическое оружие. Добавим, именно приставы обязаны контролировать обстановку в зданиях судов, обеспечивать порядок и защиту судей и участников процессов. Напомним, весной прошлого года накопивший 1 миллион рублей долгов житель Красноярского края пытался задавить судебного пристава.