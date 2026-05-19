Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 6 тысяч семей из Красноярского края получили выплату при рождении ребенка

В 2026 году более 6 тысяч семей края получили единовременное пособие при рождении ребенка.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2026 году более 6 тысяч семей из Красноярского края получили единовременную выплату при рождении ребенка. Выплаты оформили 4700 работающих и 1413 неработающих родителей. Об этом рассказали в краевом отделении Социального фонда России.

Такая выплата — разовая мера поддержки, которую предоставляют одному из родителей. Пособие не зависит от уровня дохода и количества детей в семье. Получить его могут как работающие, так и неработающие родители, а также усыновители, опекуны и приемные родители.

С 1 февраля 2026 года в крае размер единовременного пособия при рождении ребенка составляет 28 450 рублей. С учетом районного коэффициента сумма может составлять от 34 140 до 51 210 рублей. Если в семье родились сразу несколько детей, пособие назначается на каждого.