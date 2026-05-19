Сбер и НИУ ВШЭ запускают программу цифровой инклюзии с применением ИИ

18 мая в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде управляющий Нижегородским отделением Сбербанка Наталья Демина и директор НИУ ВШЭ — Нижний Новгород Анна Бляхман подписали соглашение о сотрудничестве в целях развития цифровой инклюзии.
Партнёрство нацелено на обеспечение равного доступа к цифровым сервисам и ИИ-решениям для всех жителей, включая людей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках сотрудничества стороны проведут совместные исследования. Запланированы пилотные проекты по внедрению технологий в образовании, социальной сфере и управлении на территории Нижегородской области. Отдельным направлением станет организация хакатонов и других мероприятий, популяризирующих цифровую инклюзию.
Наталья Демина, управляющий Нижегородским отделением Сбербанка:
«Цифровая среда должна быть безбарьерной. Совместно с НИУ ВШЭ мы планируем создавать и внедрять такие ИИ-инструменты, которые помогут снять ограничения и откроют качественные цифровые сервисы абсолютно для каждого жителя Нижегородской области. Объединение технологического опыта Сбера и исследовательской экспертизы Высшей школы экономики позволит нам реализовать проекты, действительно востребованные обществом».
Анна Бляхман, директор НИУ ВШЭ — Нижний Новгород:
«Для НИУ ВШЭ — Нижний Новгород новый аспект в долгосрочном сотрудничестве со Сбером — это логичное развитие стратегии “университета без границ”. Подписанное соглашение позволит перейти от точечных инициатив, таких как недавно организованный нами совместно с Лабораторией инклюзивных технологий Нижегородской области хакатон “Дизайн без границ”, к системной трансформации цифровой среды региона. Вместе с партнерами мы уже увидели, как наши студенты, объединяясь с экспертами ИТ-отрасли, способны за считанные дни находить решения для реальных федеральных сервисов. Теперь, опираясь на технологии искусственного интеллекта Сбера и исследовательскую экспертизу Вышки, мы сможем тиражировать эту практику, делая цифровой мир комфортным и доступным для каждого жителя Нижегородской области».