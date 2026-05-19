В Красноярске отремонтируют дороги к Столбам, Татышеву и часовне Параскевы Пятницы

Также ремонт идет на улице Авиаторов. Это один из самых крупных дорожных объектов сезона. По этой улице жители Советского района могут добраться до острова Татышев. Специалисты работают на разворотной петле в районе ТРЦ «Планета». Там перенесут левый поворотный шлюз и сделают дополнительные полосы разгона и торможения. Это должно снизить аварийность на участке. Также продолжается фрезерование старого асфальта.