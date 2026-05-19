В Красноярске отремонтируют дороги к Столбам, Татышеву и часовне Параскевы Пятницы

В Красноярске в этом году обновят дороги, которые ведут к популярным туристическим местам. Об этом сообщили на сайте мэрии.
Сейчас ремонтируют улицу Базайскую. Она ведет к восточному входу в нацпарк «Красноярские Столбы», гранитному карьеру и Торгашинскому хребту. На участке от улицы Свердловской до нежилого здания на Базайской 373 заменят асфальт, бордюры и приведут в порядок тротуары.
Также ремонт идет на улице Авиаторов. Это один из самых крупных дорожных объектов сезона. По этой улице жители Советского района могут добраться до острова Татышев. Специалисты работают на разворотной петле в районе ТРЦ «Планета». Там перенесут левый поворотный шлюз и сделают дополнительные полосы разгона и торможения. Это должно снизить аварийность на участке. Также продолжается фрезерование старого асфальта.
В ближайшее время подрядчик приступит к ремонту улицы Игарской. Там уже установили дорожные знаки с информацией о работах. На улице обновят бордюры и асфальт, включая участки кольцевой развязки с улицами Сурикова и Брянской. Эта дорога ведет к часовне Параскевы Пятницы на Караульной горе.
Параллельно ремонт проходит еще на десяти объектах. Всего в 2026 году в Красноярске планируют обновить 25 участков дорог. На эти работы выделили 1,5 млрд рублей. Работы проходят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».