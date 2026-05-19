В РФ разработали дешевый и эффективный сорбент для очистки стоков от ионов меди

Разработка удаляет 99% таких ионов из промышленных стоков всего за два часа работы.

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Исследователи из России разработали дешевый и эффективный сорбент на базе природного минерала кремнезема, способный впитывать в себя в 14 раз больше ионов меди из водных сред, чем активированный уголь. Благодаря этому разработка ученых удаляет 99% ионов меди из промышленных стоков всего за два часа работы, сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).

«Наш сорбент — пример рационального “зеленого” подхода в очистке сточных вод. Мы используем недорогие компоненты и минимальное количество ресурсов для создания продукта, который очищает воду от токсичного загрязнителя и может использоваться наряду с известными методами очистки», — пояснил ведущий научный сотрудник Аналитического центра коллективного пользования Дагестанского федерального исследовательского центра РАН (Махачкала) Камиль Рабаданов, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.

Как объясняют Рабаданов и его коллеги, медь широко используется при производстве кабелей, электрического оборудования и для решения большого числа других задач в машиностроении и в строительной отрасли. Попадание меди в водоемы с отходами производств угрожает экосистемам и здоровью человека, в связи с чем профильные органы власти в России установили жесткие нормативы на ее содержание в воде (не более 1 мг на литр).

Для обеспечения этого норматива российские ученые разработали эффективный и экономически выгодный сорбент для удаления меди из воды, представляющий собой соединение сероводорода и кремнезема, широкодоступного в природе материала. Для его получения необходимо пропустить данный газ через силикатный клей, что приводит к образованию пористого геля, активно вбирающего в себя ионы меди.

Первые опыты с этим материалом показали, что каждый его грамм способен вбирать в себя около 183 миллиграмм меди, что в 14 раз больше аналогичного показателя для активированного угля. Этот процесс протекает особенно эффективно в кислой и нейтральной среде при нагреве воды до температуры в 40 градусов Цельсия и выше, что позволяет использовать сорбент для очистки горячих промышленных стоков в металлургии и химической промышленности.

Схожим образом, как отмечают ученые, можно удалять из промышленных и городских стоков, а также различных природных сред, и радионуклиды и другие опасные для здоровья ионы металлов, в том числе свинца, ртути и кадмия. Также химики планируют адаптировать созданный ими подход для создания сорбентов, пригодных к промышленной регенерации, что дополнительно снизит стоимость их использования на практике.