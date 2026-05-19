В РФ разработали дешевый и эффективный сорбент для очистки стоков от ионов меди

Первые опыты с этим материалом показали, что каждый его грамм способен вбирать в себя около 183 миллиграмм меди, что в 14 раз больше аналогичного показателя для активированного угля. Этот процесс протекает особенно эффективно в кислой и нейтральной среде при нагреве воды до температуры в 40 градусов Цельсия и выше, что позволяет использовать сорбент для очистки горячих промышленных стоков в металлургии и химической промышленности.