Фестиваль «ТехноСпорт» стартовал в Нижнем Новгороде в рамках ЦИПР-2026

18 мая в Нижнем Новгороде в физкультурно-оздоровительном комплексе «Мещерский» стартовал фестиваль инновационных и технологических видов спорта «ТехноСпорт» (12+). Мероприятие проводится в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (18+), которая является одним из ключевых деловых событий в сфере цифровой экономики и технологий в стране.
В дни проведения «ТехноСпорта» состоится целый ряд соревнований, в которых примут участие более 600 спортсменов из разных регионов России.
«Президент России отмечает, что наша страна открыта ко всему лучшему, новому, передовому, к тому, что пользуется популярностью, в том числе в спорте. Сегодняшний фестиваль — пространство для формирования поколения атлетов, которые гармонично развиты физически и интеллектуально. Такие мероприятия помогают каждому участнику раскрыть свой потенциал и найти для себя что-то новое и интересное», — говорится в приветственном адресе министра спорта, председателя Олимпийского комитета России Михаила Дегтярева, который был зачитан на торжественной церемонии открытия фестиваля.
18 мая в рамках «ТехноСпорта» открылся фестиваль спорта российской программы развития цифрового автоспорта SMP Racing, более 300 участников которого боролись за звание победителя в симрейсинге, автомодельном двоеборье (фиджитал-гонках), а также в мобильных, ПК и консольных турнирах.
«Современной молодежи интересны инновационные и технологические виды спорта — фиджитал-спорт, гонки дронов, интерактивные гонки, спортивное программирование, киберспорт и другие дисциплины. В них сочетаются цифровые и физические активности, что позволяет спортсменам приобретать важные компетенции, которые пригодятся и в профессиональной деятельности, и в обычной жизни. Спортивный фестиваль, проводимый в рамках ЦИПР, — традиция, но в этом году мы, кроме любительских турниров, предусмотрели и соревнования с участием профессиональных спортсменов. Это новый уровень, новые эмоции для зрителей и болельщиков!» — отметил на открытии фестиваля министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.
19 мая на площадке «ТехноСпорта» пройдет LAN-финал Всероссийской киберспортивной студенческой лиги.
Первенство и чемпионат Нижегородской области по гонкам дронов (беспилотных воздушных судов) состоится в рамках фестиваля 20 мая.
С 20 по 23 мая «ТехноСпорт» примет Кубок России по спортивному программированию, а 23 мая на площадку фестиваля инновационных и технологических видов спорта выйдут участники отборочного этапа чемпионата России по баскетбольному двоеборью (фиджитал-баскетбол) среди мужских команд, которое сочетает физические соревнования на спортивной площадке с цифровыми этапами в виде виртуальных игр.
Также в рамках фестиваля состоится совещание по развитию инновационных и технологических видов спорта с участием представителей министерства спорта России и спортивной отрасли разных субъектов страны.
Организаторы фестиваля «ТехноСпорт» — министерство спорта России, министерство спорта Нижегородской области, проектный офис Центра управления и развития спорта в Нижегородской области, Федерация спортивного программирования России, Всероссийская федерация фиджитал спорта, Федерация компьютерного спорта России, Федерация гонок дронов Нижегородской области.
Для зрителей вход на фестиваль инновационных и технологических видов спорта «ТехноСпорт» — свободный.
Напомним, что XI конференция «Цифровая индустрия промышленной России» («ЦИПР») проходит в Нижнем Новгороде с 18 по 21 мая 2026 года. Мероприятие проходит при поддержке правительства РФ, министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и правительства Нижегородской области. Организатором конференции является компания «ОМГ».
Организация профильных ИТ-конференций и выставок отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», реализуемого в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина.