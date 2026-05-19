Под Солигорском ищут белоруса, который пошел на работу и пропал

В Солигорском районе объявили в розыск Дмитрия Падневича, который пошел утром на работу и пропал, сообщили в поисково-спасательном отряде «Ангел».
Мужчина исчез еще 13 мая. Около 07.00 он вышел из дома в городском поселке Старобин на улице Коржа дом 8 а и пропал.
— До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно, — сказали в отряде.
На вид пропавшему Дмитрию Падневичу около 45 — 50 лет, его рост примерно 170 — 175 сантиметров. Мужчина худощавый с голубыми глазами и темно-русыми волосами. В день исчезновения был одет в спортивную черную кофту, черную жилетку, спортивные черные штаны с белыми полосами, светло-серые кроссовки.
А еще милиция приехала к минчанке после двухсекундного звонка.