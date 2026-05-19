Красноярская «О-студия» откроет детский фестиваль искусств «Небо» в Москве

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Образцовая детская оперная студия Красноярского театра оперы и балета имени Д. А. Хворостовского «О-студия» примет участие в IV Московском детском фестивале искусств «Небо».

Источник: НИА Красноярск

Фестиваль традиционно приурочен ко Дню защиты детей и собирает лучшие детские спектакли страны. В программе объединены театр, цирк, музыка, танец, наука, литература, искусство и архитектура. Художественный руководитель проекта — народный артист России Евгений Миронов.

Для красноярского театра это уже второе приглашение на фестиваль. В 2025 году юные артисты представили в Москве музыкальную сказку «Мечтайка и его друзья» на музыку Евгении Терехиной. После успешного выступления организаторы вновь пригласили студию.

В этом году праздничную программу фестиваля откроет «О-студия» с музыкальной сказкой «Синяя птица» по пьесе Мориса Метерлинка. Музыку к спектаклю также написала Евгения Терехина.

Руководитель детской оперной студии Наталия Цюпа рассказала, что коллектив сейчас адаптирует постановку для московской сцены: меняются размеры пространства, точки выхода, хореографические решения и декорации. По ее словам, в поездку отправятся 40 участников, тогда как в стационарной версии спектакля задействованы почти 70 человек.

В театре отмечают, что участие в фестивале стало для юных артистов важным итогом насыщенного сезона и возможностью представить красноярскую детскую сцену на одной из крупных федеральных площадок.