Студенты НИУ стали участниками флагманского модуля «Жить и создавать в России»

Первый модуль флагманской программы «Жить и создавать в России» Всероссийского студенческого проекта «Твой ход» прошел на базе Саратовского государственного технического университета имени Ю. А. Гагарина. В нем приняли участие студенты Нижегородского института управления Президентской академии.
Модуль входит в линейку проектов Президентской платформы «Россия — страна возможностей», которая, в свою очередь, реализована при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), Министерства науки и высшего образования РФ и национального проекта «Молодежь и дети».
Первый модуль, который продлился 4 дня и был посвящен важности участия в жизни общества и страны для личного и профессионального развития, объединил 180 студентов из вузов Приволжского федерального округа.
По видеосвязи к участникам модуля обратился заместитель руководителя Росмолодёжи Денис Аширов. Он назвал данную флагманскую программу уникальной для открытого диалога, общения и получения знаний и опыта.
«Нам важно сформировать единое студенческое сообщество, которое будет вместе работать, общаться, дружить, создавать что-то новое, развивать нашу страну. Правительством России сформирован большой нацпроект “Молодёжь и дети”, который направлен на то, чтобы дать молодым людям все возможности для самореализации. Это приоритетная национальная цель», — сказал он.
Во время модуля студенты слушали лекции экспертов, принимали участие в интерактивной сессии «Жить» и деловой игре «Ценности», изучали карьерные возможности в молодёжной политике, развивали навыки целеполагания, обсуждали жизненные ценности, инструменты лидерства, учились работать в команде и находить возможности для создания проектов в своем регионе и стране в целом, а также приняли участие в сессии «Моя цель». «Нижегородский институт управления готовит лидеров, и я рада, что наши студенты принимают активное участие в таких проектах. Образовательная программа “Жить и создавать в России” направлена на подготовку лидеров студенческого сообщества, проводников смыслов молодёжной политики, а также на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — сказала директор НИУ Президентской академии Екатерина Лебедева.
Кроме обучения, ребята совершили 12-километровое путешествие через Соколовую гору и получили большой опыт по укреплению командного духа.
Как рассказал студент Нижегородского института управления Никита Рябинин, участие в первом модуле стало для него очень ценным, так как он научился прислушиваться к себе, доверять своим желаниям в конкретный момент, а также побывал в разных «позах ума», решая поставленные задачи.
«Я рад, что доверился своей наставнице Ульяне Сурковой и всем людям, причастным к реализации программы. Сейчас я с усердием выполняю межмодульные задания и мечтаю поехать на Машук», — поделился он.