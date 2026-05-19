Под Таганрогом раскрыта схема с участием дроппера

Под Таганрогом перед судом предстанет 50‑летний житель Неклиновского района, обвиняемый в посредничестве при незаконных финансовых операциях.
По информации пресс‑службы региональной прокуратуры, уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
Следствием установлено, что в прошлом году фигурант передал реквизиты своих банковских карт третьему лицу (в отношении этого лица ведётся отдельное расследование). На указанные счета были переведены денежные средства, похищенные у граждан в результате мошеннических действий, — общая сумма составила более 3 миллионов рублей. За оказание посреднических услуг по выводу, переводу и обналичиванию похищенных средств обвиняемый получил вознаграждение в размере 45 тысяч рублей.
Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.