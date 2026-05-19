Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Таганрогом раскрыта схема с участием дроппера

Фигурант помогал мошенникам выводить, переводить и обналичивать похищенные деньги.

Под Таганрогом перед судом предстанет 50‑летний житель Неклиновского района, обвиняемый в посредничестве при незаконных финансовых операциях.

По информации пресс‑службы региональной прокуратуры, уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

Следствием установлено, что в прошлом году фигурант передал реквизиты своих банковских карт третьему лицу (в отношении этого лица ведётся отдельное расследование). На указанные счета были переведены денежные средства, похищенные у граждан в результате мошеннических действий, — общая сумма составила более 3 миллионов рублей. За оказание посреднических услуг по выводу, переводу и обналичиванию похищенных средств обвиняемый получил вознаграждение в размере 45 тысяч рублей.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.