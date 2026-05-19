В Воронеже продают металлозавод за 4,5 млрд рублей

На коммерческом рынке Воронежской области появилось предложение о продаже производственной базы по выпуску металлоконструкций. Продавцом выступает компания «Профтехстрой», работающая в сфере строительства жилых и нежилых зданий. Стоимость административной части объекта составляет 250 млн руб. Продавец также рассматривает вариант полной реализации предприятия вместе с офисным комплексом за 4,5 млрд руб. Об этом сообщает издание De Facto со ссылкой на представителей завода.
Трехэтажный административный корпус с кабинетной планировкой имеет площадь 1,1 тыс. кв. м. К объекту прилегает земельный участок размером 7 тыс. кв. м. Инженерное обеспечение включает электроснабжение мощностью 800 кВт с вводом от трансформаторной подстанции, автономное газовое отопление (собственная ШРП) и центральную канализацию. Территория режимная, въезд организован через контрольно-пропускной пункт.
Общая площадь промышленной базы вместе с офисным блоком достигает 30,3 тыс. кв. м. В состав комплекса входят отапливаемый производственный цех (2,4 тыс. кв. м), склад приемки металлопроката (540 кв. м), склад готовой продукции (540 кв. м), ремонтно-механический цех (1,7 тыс. кв. м), а также парковка для грузового транспорта (6,3 тыс. кв. м).
По данным Rusprofile.ru, ООО «Профтехстрой» было зарегистрировано в Воронеже в августе 2022 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральным директором с момента основания является Владимир Степаненко, единственный учредитель — Галина Романенко. Она также владеет местными ООО «Промтехснаб» (розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями) и ООО «ВСБ-транспорт» (деятельность автомобильного грузового транспорта).Финансовые показатели «Профтехстроя» демонстрируют негативную динамику. В 2025 году выручка составила 73,1 млн руб., что почти вдвое ниже показателя 2024 года (135,9 млн руб.). Чистая прибыль сократилась на 27%: с 453 тыс. до 329 тыс. руб.