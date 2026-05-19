В Воронеже продают металлозавод за 4,5 млрд рублей

По данным Rusprofile.ru, ООО «Профтехстрой» было зарегистрировано в Воронеже в августе 2022 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральным директором с момента основания является Владимир Степаненко, единственный учредитель — Галина Романенко. Она также владеет местными ООО «Промтехснаб» (розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями) и ООО «ВСБ-транспорт» (деятельность автомобильного грузового транспорта).Финансовые показатели «Профтехстроя» демонстрируют негативную динамику. В 2025 году выручка составила 73,1 млн руб., что почти вдвое ниже показателя 2024 года (135,9 млн руб.). Чистая прибыль сократилась на 27%: с 453 тыс. до 329 тыс. руб.