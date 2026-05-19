Нижегородские туристы почти сутки не могут улететь домой из Анталии

Группа нижегородских туристов, вылетавшая чартерным рейсом авиакомпании Azur Air (туроператор Fun&Sun), оказалась в сложной ситуации в аэропорту Антальи. Об этом сообщили в Ni Mash.
С вечера 18 мая вылет постоянно откладывался. За 14 часов ожидания пассажирам предоставили лишь минимальный набор: бутылку воды и простой бутерброд. В итоге 336 человек временно разместили в отелях — но точное время вылета в Россию до сих пор не объявлено.
Тем временем в нижегородском аэропорту Чкалов ситуация постепенно стабилизируется. После введения временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов аэропорт вернулся к обычному режиму работы. Тем не менее сохраняются задержки:
5 рейсов — на вылет;
6 рейсов — на посадку.
