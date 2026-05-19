Мост через реку Малое Пляхо отремонтируют в Туапсинском округе. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».
Мост отремонтируют вблизи поселка Новомихайловского на 18-м километре трассы А-147 Джубга — Сочи. Работы выполнят без ограничения движения и реверсивной схемы.
«Существующее мостовое сооружение будет полностью заменено на новое, с железобетонными монолитными опорами на свайном основании и железобетонным пролетным строением. Увеличится высота и удерживающая способность барьерного ограждения», — сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».
Специалисты заменят перильное ограждение, а на подходах к мосту — слои покрытия дорожной одежды. Во время работ также обустроят тротуары.
Новый мост будет выдерживать нагрузку от одиночного транспорта до 100 тонн. Работы планируют завершить в ноябре 2028 года.