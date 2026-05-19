Еще 30 новых автобусов поступят на воронежские маршруты

Сергей Петрин рассказал о приобретении частными перевозчиками автобусов среднего класса.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже продолжается обновление подвижного состава для работы на городских маршрутах. Мэр Сергей Петрин в мессенджере МАХ рассказал, что скоро на улицах города появятся еще 30 новых автобусов среднего класса. Все они низкопольные, адаптированы для маломобильных групп пассажиров, имеют накопительную площадку и отвечают современным требованиям.

— Сегодня осуществляется приемка 20 единиц техники, которые после подготовки и оформления необходимых документов выйдут на маршруты № 51 и № 95. Они закупаются частным предприятием — ИП Мамаева С. А. — при поддержке Государственной транспортной лизинговой компании на льготных условиях, — поделился мэр.

Фото мэрии Воронежа.

Еще 10 автобусов скоро получит компания АТП-1. Перевозчик распределит их по несколько единиц между своими направлениями. За счет этого на некоторых маршрутах обновят подвижной состав, а на других увеличит выпуск машин на рейсы.

Фото мэрии Воронежа.

Мэр напомнил, в прошлом году на маршрутах Воронежа начали работать более 400 новых автобусов разного класса. 10 автобусов- «гармошек» приобрели при поддержке Правительства региона и партии «Единая Россия». Они уже работают на наиболее востребованных маршрутах, которые обслуживает муниципальное предприятие «Воронежпассажиртранс» — №№ 9ка и 9кс. Салон каждого из них может вместить до 150 пассажиров. Запуск автобусов особо большой вместимости усилит транспортное обслуживание одной из наиболее загруженных остановок — «Бульвара Победы» и улучшит транспортное сообщение между Коминтерновским районом с центром города.

Управление транспорта мэрии продолжает работу с перевозчиками по вопросам улучшения обслуживания пассажиров.

Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше