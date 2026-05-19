Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижний Новгород прибыл первый вице-президент Зимбабве Константино Гувея Доминик Чивенга

Он примет участие в конференции ЦИПР.

Источник: Время

19 мая 2026 года в Нижний Новгород прибыла делегация Республики Зимбабве во главе с первым вице-президентом Зимбабве Константино Гувея Домиником Чивенгой.

В нижегородском аэропорту делегацию встретила министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева.

«Для нас большая честь и большая ответственность — принимать высокопоставленных гостей из Зимбабве. Их визит в Нижегородскую область подчёркивает взаимное стремление к расширению и углублению международных связей. Мы дорожим уже установленными контактами с государствами Африки, особенно с Зимбабве, и ставим приоритетом их всестороннее и качественное развитие», — отметила Ольга Гусева.

В рамках визита зимбабвийская делегация примет участие в международном пленарном заседании «Карта цифровой промышленности. Роли и обязанности в глобальном масштабе», посетит выставочную экспозицию ЦИПР, познакомится с ОЭЗ «Кулибин», а также встретится с руководством региона и представителями нижегородских компаний.

Помимо деловой программы, для гостей региона будет организована насыщенная культурная программа. В частности, представители Зимбабве посетят Нижегородский кремль и Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского.

Напомним, что XI конференция «Цифровая индустрия промышленной России» («ЦИПР») проходит в Нижнем Новгороде с 18 по 21 мая 2026 года при поддержке Правительства РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и правительства Нижегородской области. Организатором конференции является компания «ОМГ».

Организация профильных ИТ-конференций и выставок отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», реализуемого в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина.