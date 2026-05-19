Не будет прощения! Что нельзя в День Николая Чудотворца 22 мая 2026

В 1087 году, когда христианские святыни оказались под угрозой, жители итальянского Бари решили перевезти останки угодника к себе. Долго уговаривали иноков, охранявших гробницу, и в конце концов святыня отправилась в путь. 9 мая по старому стилю (22 мая по новому) мощи торжественно встретили в Бари — с тех пор этот день и стал праздничным в церковном календаре.