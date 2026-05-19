Что нельзя в День Николая Чудотворца 22 мая 2026

22 мая верующие чтут память перенесения мощей святителя Николая, архиепископа Мирликийского, Чудотворца — того самого, чьё имя знают от мала до велика. В народе день прозвали Николой Вешним или Травным: считалось, именно с этой даты травы начинают набирать силу, а жизнь крестьянская — идти в гору.
Разбираемся, что можно и нельзя делать, о чем просить святого и какие приметы стоит подметить.
Кто он, Никола Угодник.
Жил святитель в далекие III-IV века в городе Миры Ликийские — это территория современной Турции. Еще при жизни прославился как защитник обездоленных: спасал моряков от бури, вызволял невиновных из темниц, тайно подбрасывал беднякам монеты, мирил враждующих. После кончины его мощи почти семь столетий покоились в Мирах, источая целебное миро.
В 1087 году, когда христианские святыни оказались под угрозой, жители итальянского Бари решили перевезти останки угодника к себе. Долго уговаривали иноков, охранявших гробницу, и в конце концов святыня отправилась в путь. 9 мая по старому стилю (22 мая по новому) мощи торжественно встретили в Бари — с тех пор этот день и стал праздничным в церковном календаре.
Когда трава идёт в рост.
«Два Николы у нас — один с травой, другой с зимой», — приговаривали в старину. И правда: с 22 мая природа оживает окончательно.
В этот день лошадей впервые выгоняли в ночное. Из каждого дома снаряжали холостых парней, провожали их до поля с пирогами да гречневой кашей. А вечером к молодёжи присоединялись девушки — начинались хороводы, песни, гулянья у костров.
Крестьяне замечали: с Николы и погода теплеет, и скотине корму хватает, и молока у коров прибавляется. «До Николы крепись, а с Николы живи не тужи», — говорили предки. Если утро выдавалось туманным и влажным, спешили умыться росой — верили, это и здоровье укрепит, и урожаю поспособствует.
Что принесет удачу 22 мая 2026 в день Николая Чудотворца.
День располагает к добрым делам. Благотворительность в эту дату, по поверью, возвращалась сторицей.
Хотите помириться с близким? Никола Вешний — удачное время для примирения. Считалось, что отношения, восстановленные в этот день, становятся крепче прежнего.
Свадьбы и помолвки, сыгранные 22 мая, сулили молодым долгую и счастливую жизнь. А если утро выдалось росистым — самое время выйти на луг и умыться: народная молва приписывала такой росе целебную силу.
Можно и нужно заниматься землёй: высаживать поздние культуры, полоть озимые и яровые. Трава к этому времени подрастает — значит, пора выгонять скот на пастбища.
Чего делать категорически не стоит 22 мая 2026.
Тяжелая физическая работа под запретом. Считалось: кто трудится в Николин день, тот всё лето будет пахать без передышки.
Не стройте заборы и изгороди — такие действия, по поверью, «загораживают» пути для благополучия.
Мясо в этот день не ели: праздник считался постным, и нарушение духовной чистоты могло, как думали предки, навлечь беду.
Забыть про иголки и нитки. Шить, вязать, прясть, ткать — всё это откладывали. Даже инструменты для рукоделия не одалживали: боялись «зашить» свое счастье.
Не отказывайте в помощи. Откажете вы — и судьба, мол, откажет вам в трудную минуту.
Не отдавайте долги. По старинному поверью, вместе с деньгами можно «отдать» и свою удачу.
Не поднимайте с пола острые предметы, особенно ножи. Считалось, это притягивает в дом ссоры и разлады.
Окна наглухо не закрывайте. Солнечный свет и тепло должны свободно проникать в жилище — они, по народным представлениям, приносят здоровье и достаток.
Купаться в реках и озёрах не спешили: верили, что в эту пору русалки могут утащить неосторожного.
Шторы на окнах не задергивайте плотно. Пусть Никола Угодник видит ваш дом и может одарить его любовью и добром.
О чем просить святителя Николая.
К Николаю Чудотворцу обращаются в беде: просят защиты от опасностей, исцеления от недугов, помощи в запутанных жизненных ситуациях. Молятся ему перед судом, при несправедливых обвинениях.
Семейное благополучие, мир в доме, защита детей, вдов и сирот — обо всём этом просят святителя.
Моряки и путешественники издревле считали его своим покровителем: ему доверяют дорогу и просят благополучного возвращения.
Просят Николая и о достатке, и о защите от злых сил, колдовских наветов и недоброго глаза.
Народные приметы на 22 мая.
Дождь 22 мая — к богатому урожаю хлеба и ржи.
Туманное, сырое утро — к здоровью (если умыться росой) и плодородию земли.
Гром гремит ночью — ждите продолжительной хорошей погоды.
Одуванчики днём закрыты — к дождю. Раскрыты даже при тучах — осадков не будет.
Рябина зацвела рано — осень будет короткой.
Лягушки громко квакают — овса уродится в изобилии.
Ольха зацвела — пора сеять гречиху.
Воробьи активно вьют гнёзда — к теплу и ясной погоде.
Скворцы беспокойно перелетают с поля на поле — ждите перемен в погоде.