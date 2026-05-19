Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Трамп отменил новые удары по Ирану отчасти из-за усиления иранской системы ПВО

Президент США Дональд Трамп отказался от запланированных на 19 мая авиаударов по Ирану, объяснив это просьбой ряда ближневосточных стран. Но зарубежные СМИ утверждают, что решение Белого дома связано с серьезным усилением системы противовоздушной обороны Ирана.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В понедельник Трамп заявил, что лидеры Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ попросили его отложить военные удары, рассчитывая на заключение сделки с Ираном, которая удовлетворит Вашингтон.

Однако панарабский телеканал Al Mayadeen, базирующийся в Ливане, передает, что Пентагон предупредил Белый дом о значительном усилении и модернизации системы противовоздушной обороны Ирана.

Американские военные проинформировали Трампа о том, что в последнее время Тегеран увеличил свои возможности по обнаружению и перехвату истребителей и в случае новых авиаударов США по Ирану они понесут большие потери в технике и личном составе.

Американская газета The New York Times отмечает, что иранское командование якобы с помощью России изучало схемы полетов американских истребителей и бомбардировщиков.

В Пентагоне считают, что американская тактика полетов стала слишком предсказуемой, что позволило Ирану более эффективно защищаться от ударов.

Об этом, по мнению военных, свидетельствует сбитый в апреле американский самолет F-15E и обстрел с земли истребителей F-35.

Военный чиновник рассказал NYT, что Иран воспользовался месячным перемирием с США, чтобы очистить десятки разбомбленных объектов, переместить мобильные ракетные установки и скорректировать свою тактику на случай возобновления ударов со стороны США и Израиля. Кроме того, представители Пентагона отметили «огромную стойкость» иранского режима и его способность нанести значительный ущерб региону и мировой экономике.

Газета напоминает, что, когда 28 февраля Трамп развязал войну против Ирана, он рассчитывал, что она закончится через четыре-пять недель. Но конфликт продолжается уже третий месяц и, похоже, зашел в тупик.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше