СМИ: Трамп отменил новые удары по Ирану отчасти из-за усиления иранской системы ПВО

Американская газета The New York Times отмечает, что иранское командование якобы с помощью России изучало схемы полетов американских истребителей и бомбардировщиков.
Об этом, по мнению военных, свидетельствует сбитый в апреле американский самолет F-15E и обстрел с земли истребителей F-35.
Военный чиновник рассказал NYT, что Иран воспользовался месячным перемирием с США, чтобы очистить десятки разбомбленных объектов, переместить мобильные ракетные установки и скорректировать свою тактику на случай возобновления ударов со стороны США и Израиля. Кроме того, представители Пентагона отметили «огромную стойкость» иранского режима и его способность нанести значительный ущерб региону и мировой экономике.
Газета напоминает, что, когда 28 февраля Трамп развязал войну против Ирана, он рассчитывал, что она закончится через четыре-пять недель. Но конфликт продолжается уже третий месяц и, похоже, зашел в тупик.