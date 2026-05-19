В Новосибирска на улице Семьи Шамшиных сузится проезжая часть

У здания № 60 на улице Депутатской уменьшится ширина дороги.

Источник: Комсомольская правда

В центре Новосибирска с 18 мая будет сужена проезжая часть улицы Семьи Шамшиных. Ограничение связано с ремонтом теплотрассы, который проводит ООО «НТСК». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Ограничения в районе дома № 60 по улице Депутатской продлятся до 5 июня — ширина проезжей части сузится на 5 метров. Водителей просят быть внимательными, руководствоваться дорожными знаками и соблюдать ПДД.

Напомним, всего в 2026 году в Новосибирске запланирована замена более 60 км теплосетей. Также с 16 мая в городе начались гидравлические испытания. Ознакомиться с графиком отключений можно на интерактивной карте.