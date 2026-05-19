Более 3,2 тысяч питомцев пропали в Нижегородской области в 2025 году

В 2025 году по всей России пропали почти 32 тысячи питомцев. При этом в регионах ПФО чаще пропадали кошки. Об этом сообщает ИА «НТА-Приволжье» со ссылкой на Всероссийскую систему защиты животных Pet911.
Ежемесячно в России теряется более 15 тысяч домашних питомцев. Пиковым месяцем стал июль. Он стал рекордным по количеству пропавших животных в 2025 году — их насчитывалось более 20 тысяч.
За прошлый год в Приволжском федеральном округе пропало 31,878 тысяч животных — 10,892 тысяч собак и 20,986 тысяч кошек. Это в среднем на 7,7% больше, чем годом ранее. Нижегородская область попала в топ-3 регионов ПФО по число пропаж питомцев — потерялось более 3,2 тысяч пушистиков.
Отмечается, что ПФО стал самым «кошачьим» округом страны. В целом по России на собак приходится 40% пропаж, в Приволжье — лишь 34%. При этом в Башкортостане, Чувашии, Удмуртии и Татарстане доля собак среди пропавших животных является одной из самых низких — 29−30%.
Зоопсихолог Алексей Громов объяснил, что пропаже животных в Нижнем Новгороде способствует плотная многоквартирная застройка. Так как кошка не имеет возможности изучить мир за пределами своих стен, она сталкивается с мгновенной дезориентацией при выходе за порог.
При движении к степной части округа, доля пропавших собак начинает расти, так как их чаще заводят в частном секторе и в дачных поселках рядом с большими массивами полей и лесов.
